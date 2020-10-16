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Yerel Eskişehir'de korkutan patlama! Yaralılar var
Yerel

Eskişehir'de korkutan patlama! Yaralılar var

Eskişehir'de bir cadde üstünde bulunan markette meydana gelen patlama sonucu 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 20:28:00 -
Eskişehir'de korkutan patlama! Yaralılar var

Olay, akşam saatlerinde Eskişehir'deki Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Markette, belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu ve ardından yangın çıktı. Bu sırada mekanın içerisinde bulunan dükkan sahibi Habip Erkılıç’ın kardeşi ve annesi hemen kendini dışarı attı. Patlamayı gören vatandaşlar ve komşular durumu polis, 110 İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Marketi ve çevreyi kaplayan dumanlar, bölgede bulunan 6 kişinin etkilenmesine neden oldu. Dumandan etkilenen vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere götürüldü. Bu esnada kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangına anında müdahale ederek çevre dükkanlara sıçramasına engel oldu. Yaşanan korku dolu anların herhangi bir can kaybına yol açmaması sevindirirken, yanan dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Patlamanın ardından olay yerine gelen dükkan sahibi Habib Erkılıç, yaşananları anlattı. Erkılıç, “Nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz. Ben de sonradan geldim. Cana gelmedi, mala geldi. Önemli değil. Burada benim annem ve kardeşim vardı. Onlara bir şey olmamış. Geri kalan hiçbir şey önemli değil. Zararımız ışıklar yanınca belli olacak. İtfaiye raporu gelmediği için sebebini henüz bilmiyoruz. Arkadan elamanın bisikletinin zincirlerini sildiği ufak bir şişe gaz yağı vardı sadece. O mu diye düşündük ama ondan da çıkmamış. Annemlerin anlattığına göre dolabın üzerinden çıkmış yangın. Ama dolabın üstü ve dolap olduğu gibi duruyor. Arka taraftaki mallarımız gitti. Sadece burası kaldı." diye konuştu.

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