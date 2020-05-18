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Eskişehir'de kedisine şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:39:21 -
Eskişehir'de kedisine şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sahibi olduğu kediye kötü muamelede bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İran uyruklu P.S'nin, Eskibağlar Mahallesi'ndeki evinden sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kedisine şiddet uyguladığı görüntüleri izleyen hayvanseverler bu duruma tepki gösterdi.

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri, P.S'den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan zanlı, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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