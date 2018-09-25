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Eskişehir'de kan donduran olay!

Eskişehir'de elinde bulunan tinerin üzerine dökülmesi  sonucu yanan kişi hayatını kaybetti.

25 Eylül 2018 Salı 09:45
Eskişehir'de kan donduran olay!

Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 57.  Sokak'ta yanmış halde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve  sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler Ahmet Ç'nin (41) elinde bulunan  tinerin üzerine dökülüp alev alması sonucu yandığını belirledi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Ahmet Ç'nin cesedi, olay yeri  incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi  morguna gönderildi.

Öte yandan Ahmet Ç'nin önceki gün kullandığı tinerin elini yakması  sonucu Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi gördükten sonra taburcu edildiği,  bir süre önce de sanayi sitesinde bir iş yerinde tinerle yangın çıkardığı  öğrenildi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 09:45
  1. Eskişehir

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