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Aktüel

Eskişehir'de kamyon sürücüsü Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 16:05:43 -
Eskişehir'de kamyon sürücüsü Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ESKİŞEHİR (AA) - İstanbul'da yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan kamyon sürücüsü, Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, yük taşımacılığı yapan ve İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 testi yaptıran 33 CML 56 plakalı kamyon sürücüsü R.Ş'nin test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler söz konusu kişinin İstanbul'dan Mersin'e gittiğini belirledi.

İhbar üzerine harekete geçen polis, R.Ş'yi Eskişehir-Ankara kara yolu 20. kilometresinde durdurdu ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Söz konusu sürücü gerekli test ve tedavilerinin yapılması için Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü.

Sürücünün kullandığı kamyon ise bir kantara çekilerek Odunpazarı Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

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