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Yerel Eskişehir'de kaçak sigara operasyonu
Yerel

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonu

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 12:05:00 - 2021-12-14 12:09:00
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik çalışma başlattı.

Sürdürülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen ekipler, bir iş yeri ve depo ile 4 araca operasyon düzenledi.

Aramalarda, 5 milyon 634 bin 800 dal makaron, 20 bin 240 dal sarılmış sigara ile 50 kilogram tütün ele geçirildi.

Sigara kaçakçılığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

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