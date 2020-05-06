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Aktüel

Eskişehir'de iki katlı ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 14:06:54 -
Eskişehir'de iki katlı ev karantinaya alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 3 kişinin temas ettiği düşünülen iki katlı evde bulunanlar karantina altına alındı.

Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi Uğursal Sokak'ta yaşayan M.Ş, E.Ş. ile A.Ş. rahatsızlanarak Şehir Hastanesine başvuruda bulundu.

Burada yapılan testlerinde Kovid-19 pozitif oldukları anlaşılan 3 kişinin yaşadığı iki katlı ev ile burada ikamet eden 15 kişi önlem amacıyla 14 günlük karantinaya alındı.

Evde bulunanların bu süreçteki ihtiyaçlarının Eskişehir Valiliğince karşılanacağı öğrenildi.

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