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Ekonomi

Eskişehir’de ihracat ve ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bir açıklamada, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hem Eskişehir’de hem de ülke genelinde büyük azalmalar gerçekleştiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:01:56 -
Eskişehir’de ihracat ve ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bir açıklamada, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hem Eskişehir’de hem de ülke genelinde büyük azalmalar gerçekleştiği belirtildi.


TÜİK ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre Eskişehir’de ihracat yüzde 48, ithalat yüzde 29,8 azaldı.


Öte yandan aynı verilerde, Ülke genelinde ise ihracat 2020 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 41,4 azalarak 8 milyar 990 milyon dolar, ithalat ise yüzde 25,0 azalarak 13 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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