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Aktüel

Eskişehir'de hayvan pazarında satışlar Kovid-19 tedbirleriyle sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-01 15:08:43 -
Eskişehir'de hayvan pazarında satışlar Kovid-19 tedbirleriyle sürüyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir-Sarıcakaya kara yolu yakınlarında kurulan hayvan pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle kurbanlık satışları sürüyor.

Bayramın ikinci gününde de kurbanlık satışlarının devam ettiği pazar yerinde uzman veteriner hekimler, Türkiye'nin değişik bölgelerinden satılmak üzere Eskişehir'e getirilen kurbanlıkların belge ve evrakını inceleyip sağlık kontrollerini yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca gerekli tedbirlerin uygulandığı pazarda vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uymaları ve temastan kaçınmaları konusunda uyarılıyor.

Besicilerden Süleyman Özdemir, gazetecilere, Kovid-19 salgını nedeniyle önceki senelere oranla pazarda çok yoğunluk olmadığını belirtti.

Getirdiği 120 küçükbaş hayvandan 80'ini sattığını söyleyen Özdemir, "Fiyatlar iyi. Halkımıza tavsiyemiz, bir an önce fiyatlar ucuzlamışken kurbanlıklarını alsınlar." ifadelerini kullandı.

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