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Yerel Eskişehir'de hava nasıl olacak? Eskişehir hava durumu!
Yerel

Eskişehir'de hava nasıl olacak? Eskişehir hava durumu!

Hava durumu Eskişehir. Bugün ve hafta sonu Eskişehir’de hava durumu nasıl? Son aylarda etkili olmaya başlayan yağmur ve dolu yağışları sonrası vatandaşlar, Eskişehir’de hava nasıl olacak, Eskişehir’de sıcaklık derecesi kaç? gibi araştırmalar yapmakta. Peki Eskişehir’de hava sıcaklığı bugün saat saat kaç derece, Eskişehir’de hava güneşli mi? İşte Meteoroloji Eskişehir hava durumu.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 08:33:00 - 2020-10-23 08:34:06
Eskişehir'de hava nasıl olacak? Eskişehir hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurt genelinde meydana gelebilecek hava durumuna ilişkin tahmini raporunu açıkladı. Meteoroloji’nin hava durumu verilerine göre saat saat hava sıcaklığı, dolu ve yağış bilgileri haberimizde. Eskişehir’de bugün, yarın ve 5 günlük hava sıcak mı, kaç derece, yağmur var mı? İşte Eskişehir 23 Ekim Cuma hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir hava durumu

23 Ekim Cuma bugün Eskişehir’de hava açık sıcaklık 11 derece, nem oranı % 91 (en yüksek)

24 Ekim Cumartesi Yarın Eskişehir’de hava açık sıcaklık 11 derece, nem oranı % 93 (en yüksek)

25 Ekim Pazar Eskişehir’de hava kapalı sıcaklık 10 derece, nem oranı % 75 (en yüksek)

26 Ekim Pazartesi Eskişehir’de hava kapalı sıcaklık 11 derece, nem oranı % 74 (en yüksek)

27 Ekim Salı Eskişehir’de hava açık sıcaklık 10 derece, nem oranı % 76 (en yüksek)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm yurtta tahmini hava durumu verileri için tıklayın

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