Eskişehir’de Halk Sağlığı Sokağı etkinliği başladı

Halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmak amacıyla her yıl 3-9 Eylül tarihleri Halk Sağlık Haftası olarak kutlamanın bu yılın etkinliği bugün Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nün Köprübaşı ek hizmet binası önünde başladı.

Düzenlenen törene; Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İyi Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, hastanelerin başhekimleri ve sağlık personelleri katıldı.

Etkinliğin açılış töreninde konuşan Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, vatandaşlara bilgilendirmek amacıyla açılan Halk Sağlığı Sokağı etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür ederek Eskişehir halkına buraya gelip sağlık konusunda bilgi edinmeleri istedi. Avşarbey, "Eskişehir’de gelenekselleşmiş Sağlık Sokağı, halk sağlığının yoğun olarak gündeme taşınması için bir fırsat haline geldi. Sokağımızı halkımızın da yoğun geçişleriyle katılımlarını sağlamayı umduğumuz şehrimizin en kalabalık merkezlerinden olan Köprübaşı’nda açmış bulunuyoruz. Halk sağlığı kavramı hepinizin bildiği gibi çok geniş bir kavramdır. Sağlıkta en temel ilke biliyorsunuz hastalanmadan önce korumayı sağlamak. Çünkü korumak tedavi etmekten çok daha ekonomik, çok daha etkili bir unsurdur. Bu anlamda halkımızda bilinçlenmeyi sağlamak için halk sağlığının ilgi alanlarına giren kanser taramasından bağımlılıklara, ilk yardımdan diğer aile ve gençlik danışma hizmetlerine kadar birçok alanda arkadaşlarımız stantlarını açtılar. Halk sağlığını ilgilendiren bu konularda vatandaşlarımızın özel bir zaman harcamadan gelip geçerken uğrayabilecekleri bir mekanı seçerek bu bilgilendirmeyi sağlayacaklar. Bu anlamda emeği geçen arkadaşların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli basın mensuplarımız aracılığıyla da Eskişehir’imizdeki bütün vatandaşlarımızın, yolu Köprübaşı’na, Adalar’a düşen herkesi bu stantları ziyaret etmeye davet ediyorum. Çünkü buradaki bilgilendirme stantlarına ziyaretle bugün önemsemediğimiz basit bir unsur yarın hayat kurtarıcı ya da çok büyük sıkıntıların önünü alıcı bir bilgiyi elde etmemizi sağlayabilir. Bu anlamda burada görev yapacak olan sağlık personeli arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Uğur bilge de halk sağlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Halk Sağlığı Sokağı etkinliğimizde, birey ve toplumun sağlığı ile ilgili farkındalık oluşturmak, sağlığın korunması ve geliştirilmesinin sağlaması, Sağlık Bakanlığımızca belirlenen konu ve kampanyaların halkımıza daha etkin duyurulmasını amaçlıyoruz. Etkinlikte açılan stantlarda, hafta boyunca halkımızın tansiyon, kan şekeri, boy-kilo ve diyetisyenlerimiz tarafından kas-yağ ölçümleri yapılırken kanser taramaları konusunda ön bilgilendirme yapılıp ve Kanser Erken Teşhis tarama ve Eğitim merkezimize yönlendirme yapılacak. Ayrıca tütün ve tütün mamullerinin zararları, sigarayı bırakma konusunda danışmanlık diyabet, hipertansiyon, KOAH, yeterli ve dengeli beslenme fiziksel aktivite, obezite, ağız diş sağlığı aile hâkimliği vb. konularda halkımıza bilgi ve danışmanlık hizmet verilecek. Etkinliğimiz katılım ücretsiz olup halkımız davetlidir” diye konuştu.

3-9 Eylül 2019 tarihlerinde saat 10.00-19.00 arası yapılacak etkinlikte; Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Yeşilay Eskişehir Şubesi de yer alacak.