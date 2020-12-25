Eskişehir'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Polis, fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, biri adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.