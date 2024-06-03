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Gündem Eskişehir'de firari operasyonu: 63 kişi yakalandı
Gündem

Eskişehir'de firari operasyonu: 63 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-06-03 07:02:00 -
Eskişehir'de firari operasyonu: 63 kişi yakalandı

Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, farklı sürelerde hapis cezası bulunan 63 firari şahıs yakalandı.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından 29 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde aranan şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, farklı sürelerde hapis cezası bulunan 63 firari şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Ayrıca denetimlerde, ifadeye yönelik aranma kadı bulunan 115 şahıs da yakalandı.

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