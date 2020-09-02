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Aktüel Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Zanlılardan biri tutuklandı, 7'si haklarındaki soruşturmaların sürdüğü İstanbul, Ankara ve İzmir'e gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 13:43:26 -
Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Ankara cumhuriyet başsavcılıklarının FETÖ'ye yönelik yürütülen bazı soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verdiği 8 zanlıyı, kent merkezinde saklandıkları evlerde gözaltına aldı.

Bu kişilerden biri, emniyetteki işlemlerinin ardından götürüldüğü adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 7 zanlının ise soruşturmanın sürdüğü illere gönderildikleri öğrenildi.

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