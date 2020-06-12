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Aktüel

Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:51:06 -
Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 muvazzaf asker gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 7 muvazzaf subay ve astsubay yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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