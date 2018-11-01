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Eskişehir'de FETÖ operasyonu! 5 gözaltı

Eskişehir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 3'ü asker 5 kişi gözaltına alındı.

01 Kasım 2018 Perşembe 12:24
Eskişehir'de FETÖ operasyonu! 5 gözaltı

Eskişehir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3'ü asker, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Eskişehir ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada, 'Terör örgütü üyesi olmak'la suçlanan muvazzaf yüzbaşı E.Ö.D., görevinden uzaklaştırılan astsubay R.E.A., emekli astsubay B.Ö., meslekten ihraç edilen polis memuru M.T. ile ByLock kullanıcısı olduğu öne sürülen E.S.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 5 şüpheli TEM Şubesi'ne götürüldü. 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 12:24
  1. Ankara
  2. Eskişehir
  3. fetö operasyonu
  4. Terörle Mücadele

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