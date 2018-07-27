Eskişehir'de FETÖ firarisi astsubay noterde yakalandı
Eskişehir'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, firari astsubay noterde işlem yaparken yakalandı.27 Temmuz 2018 Cuma 10:16
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığında görevliyken açığa alınan astsubay M.Y.S. noterde işlem yaparken ihbar üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YORUM YAZ