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Eskişehir'de FETÖ ablasına gözaltı!

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, "ev ve sohbet ablası" olduğu iddia edilen kadın gözaltına alındı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 10:48
Eskişehir'de FETÖ ablasına gözaltı!

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğince hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan Mukadder A, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında "ev ve sohbet ablası" olduğu değerlendirilen zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 10:48
  1. FETÖ

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