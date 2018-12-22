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Eskişehir'de durdurulan TIR'dan 53 bin 600 paket kaçak sigara çıktı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yol kontrolü sırasında sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir TIR'da gizlenmiş halde53 bin 600 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 18:08
Eskişehir'de durdurulan TIR'dan 53 bin 600 paket kaçak sigara çıktı

Eskişehir'de polis ekipleri, yol kontrolü sırasında arama yaptıkları TIR'ın dorsesindeki gizli bölmede 53 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yol kontrolü sırasında sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir TIR'ı durdurdu. TIR'daki aramada, dorseye yapılan gizli bölmede 53 bin 600 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan TIR şoförü KOM Şubesi'ne götürüldü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 18:08
  1. Eskişehir
  2. kaçak sigara operasyonu

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