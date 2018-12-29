0553 313 94 23

Eskişehir'de durdurulan araçta, tarihi bronz heykelcik ve sikkeler ele geçirildi

Eskişehir'de jandarma tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu belirtilen 1 adet bronz heykelcik ile 2 adet Osmanlı tuğralı gümüş sikke ele geçirildi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 13:30
Eskişehir'de durdurulan araçta, tarihi bronz heykelcik ve sikkeler ele geçirildi

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde Roma dönemine ait bronz heykelcik ile 2 adet Osmanlı tuğralı sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sabri Ö.'nün bulundurduğu tarihi eserleri satacağını belirledi. Yapılan takip sonunda da Sabri Ö.'nün kullandığı otomobil, Beylikova-Mihalıççık Karayolu'nda durduruldu. Otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu belirtilen 1 adet bronz heykelcik ile 2 adet Osmanlı tuğralı gümüş sikke ele geçirildi. Sabri Ö. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 13:30
  1. Eskişehir
  2. Beylikova ilçesi
  3. tarihi eser kaçakçılığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toplantı salonunda Binali Yıldırım detayı!
    1. Toplantı salonunda Binali Yıldırım..
    2. Fenerbahçe, yılın bombasını patlattı
    3. Bolu Yeniçağa'da su kuyusu sondajı..
    4. Erzincan'da 110 köy yolu kardan kapandı
    5. İran'da öğrencilerin hayatını..
    6. Rusya'nın iddiası: Esed rejimi..
    7. Ümraniye AK Parti belediye başkan..
    8. Banka çalışanından büyük vurgun! 15..
    9. Rusya'da kritik Suriye zirvesi başladı!
    10. Binali Yıldırım kimdir nerelidir kaç..
    11. Nazilli'nin 'efsane gazozcusu' öldü
    12. Eskişehir'de durdurulan araçta, tarihi..
    13. Osmaniye Otogarı'nda silah ve..
    14. İtiraflar PKK'nın gerçek yüzünü ortaya..
    15. AK Parti İBB belediye başkan adayı kim..
    16. Şeyma Döğücü kimdir, nerelidir?
    17. Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla..
    18. İstanbul'da yılbaşı gecesi ağır tonaj..
    19. MİT, aranan FETÖ mensubunu..
    20. Otomobilin çarptığı kadın yaşamını..
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?