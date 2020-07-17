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Aktüel

Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 4 kişiye 4 bin 900 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-07-17 13:18:25 -
Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 4 kişiye 4 bin 900 lira ceza

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip dernek binası olarak gösterilen adreste kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye, 4 bin 900 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, Ertuğrulgazi Mahallesi Damlalar Sokak'taki bir dernek binasına operasyon düzenledi.

İş yerindeki 4 kişinin, sosyal mesafe kurallarına aykırı davranıp kumar oynadığı belirlendi.

Zanlılara, sosyal mesafeyi ihlal ettiklerinden Hıfzıssıhha Kanunu'nun, kumar oynadıkları için de Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 4 bin 900 lira lira ceza verildi.

Öte yandan dernek başkanı olduğu tespit edilen bir kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

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