  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Eskişehir’de bira kasalarıyla haç yapmışlardı! O alçaklar, belalarını buldu
Gündem

Eskişehir’de bira kasalarıyla haç yapmışlardı! O alçaklar, belalarını buldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Eskişehir’de bira kasalarıyla haç yapmışlardı! O alçaklar, belalarını buldu

Hristiyanların Cadılar Bayramı’nı kutlayarak bira kasalarından haç diken ve böylece Müslümanları tahrik etmeye çalışan alçaklar, belasını buldu.

Eskişehir'de Cadılar Bayramı etkinliğinde bira kasalarından haç işareti oluşturan 3 kişi, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama' suçu kapsamında işlem yapılmak üzere yakalandı.
Eskişehir Valiliği, 'Cadılar Bayramı' kutlamalarında bira kasalarıyla haç işareti yapıp sokaklarda gezen 3 kişinin, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındığını açıkladı. Eskişehir'de 3 kişi, 30 Ekim Perşembe gece 23.00 sıralarında 'Cadılar Bayramı' etkinliğine katılmak için boş bira kasalarından Hristiyanlara ait haç işareti oluşturarak sokaklarda gezdi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların hızla yayılmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık talimatıyla başlatılan çalışmalar sonucunda şüpheliler gözaltına alındı. Eskişehir Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında şüphelilerin 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama' suçu kapsamında işlem yapılmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.
Valilik açıklamasında, "30.10.2025 günü saat 23.00 sıralarında ilimiz merkezinde 3 kişinin bira kasalarından oluşturulmuş haç işareti ile yaya olarak dolaştıkları tespit edilmesi üzerine, söz konusu 3 kişi ekiplerimizce yakalanmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda haklarında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama' suçu kapsamında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmışlardır" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

AK Partili Gökçek ile CHP’li vekil arasında olay diyalog! Bu ayardan sonra, bir daha insan içine çıkamaz artık
Gündem

AK Partili Gökçek ile CHP’li vekil arasında olay diyalog! Bu ayardan sonra, bir daha insan içine çıkamaz artık

Ankara’da pazar ziyareti yapan AK Parti Milletvekili Osman Gökçek ile CHP’li Semra Dinçer arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Gökçek'..
Banyo detayı! Faruk Özer’in nasıl öldüğü ortaya çıktı
Gündem

Banyo detayı! Faruk Özer’in nasıl öldüğü ortaya çıktı

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tek kişilik ..
Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın Balıkesir’in güvenliğini İsrail’e teslim etmiş. İBB'den sonra BASKİ
Gündem

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın Balıkesir’in güvenliğini İsrail’e teslim etmiş. İBB'den sonra BASKİ

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı BASKİ'de kullanılan güvenlik duvarı sistemi ihalesinin, geçen yıl Kasım ayında İsrailli "Chec..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23