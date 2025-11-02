Eskişehir’de bira kasalarıyla haç yapmışlardı! O alçaklar, belalarını buldu

Eskişehir'de Cadılar Bayramı etkinliğinde bira kasalarından haç işareti oluşturan 3 kişi, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama' suçu kapsamında işlem yapılmak üzere yakalandı.

Eskişehir Valiliği, 'Cadılar Bayramı' kutlamalarında bira kasalarıyla haç işareti yapıp sokaklarda gezen 3 kişinin, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındığını açıkladı. Eskişehir'de 3 kişi, 30 Ekim Perşembe gece 23.00 sıralarında 'Cadılar Bayramı' etkinliğine katılmak için boş bira kasalarından Hristiyanlara ait haç işareti oluşturarak sokaklarda gezdi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların hızla yayılmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık talimatıyla başlatılan çalışmalar sonucunda şüpheliler gözaltına alındı. Eskişehir Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında şüphelilerin 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama' suçu kapsamında işlem yapılmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.

Valilik açıklamasında, "30.10.2025 günü saat 23.00 sıralarında ilimiz merkezinde 3 kişinin bira kasalarından oluşturulmuş haç işareti ile yaya olarak dolaştıkları tespit edilmesi üzerine, söz konusu 3 kişi ekiplerimizce yakalanmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda haklarında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama' suçu kapsamında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmışlardır" ifadelerine yer verildi.