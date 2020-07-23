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Eskişehir'de bir kişi iş merkezinin bodrumunda ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-23 15:00:46 -
Eskişehir'de bir kişi iş merkezinin bodrumunda ölü bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir iş merkezinin bodrum katında ceset bulundu.

Arifiye Mahallesi Özger Sokağı'ndaki iş merkezinin bodrumundan kötü kokular gelmesi üzerine çevrede yaşayan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, depo olarak kullanılan bölümde bulunan cesedin Metin D'ye (55) ait olduğunu belirledi.

İki gün önce hayatını kaybettiği tespit edilen Metin D'nin cesedi, otopsi işlemi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

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