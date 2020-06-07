  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Eskişehir’de bir ev karantinaya alındı

Eskişehir’de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan testi pozitif çıkan M.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 14:20:16 -
Eskişehir’de bir ev karantinaya alındı

Eskişehir’de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan testi pozitif çıkan M.Ç., eşi ve çocuğuyla birlikte yaşadıkları evde karantina altına alındı.


Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde ikamet eden M.Ç.’de korona virüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldı. M.Ç.’nin testi pozitif çıkması üzerine evinde tedavi altına alınmak istedi. Bir binanın üçüncü katında bulunan evinde tedavi altına alınan M.Ç. ile yakın temas halinde bulunan eşi ve çocuğu 14 gün boyunca karantina altına alındı. Odunpazarı Belediye ekipleri ise daire ve apartmanı dezenfekte etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı