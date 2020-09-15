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Aktüel Eskişehir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
Aktüel

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Baba ve oğlunu bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:47:03 -
Eskişehir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bıçaklı kavgada baba ve oğlunu yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Yenibağlar Mahallesi'nde F.T. (65) ve oğlu M.T. (39) ile dükkanlarında kiracıları olan T.Ç. (27) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu T.Ç. üzerinde taşıdığı bıçakla baba ve oğlunu yaraladı.

Yaralanan F.T. ile M.T. 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan F.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı T.Ç, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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