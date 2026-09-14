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Aktüel Eskişehir'de bayrağı yerden alan kuryeye Vali Yılmaz'dan teşekkür, bayrak ve hediye
Aktüel

Eskişehir'de bayrağı yerden alan kuryeye Vali Yılmaz'dan teşekkür, bayrak ve hediye

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Eskişehir'de bayrağı yerden alan kuryeye Vali Yılmaz'dan teşekkür, bayrak ve hediye

Odunpazarı'nda kask kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı; Vali Yılmaz, kurye Gülten Yeşil'i makamına davet etti.

Eskişehir'de sipariş teslimatına giderken yerde gördüğü Türk bayrağını kaldırıp kurye çantasında muhafaza eden Gülten Yeşil, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz tarafından makamında ağırlandı. Vali Yılmaz, sergilediği örnek davranış nedeniyle Yeşil'e teşekkür ederek Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi.

Motosikletli kurye Yeşil, Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde teslimata giderken yol kenarında yerde duran bayrağı fark etti. Motosikletini durdurup bayrağı yerden aldı. Kask kamerasına yansıyan o anları İhlas Haber Ajansı (İHA) gündeme taşımıştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve takdir toplayan görüntülerin ardından Vali Yılmaz, duyarlı kuryeyi makamına davet etti.

"Gülten'le gurur duyuyoruz"

Ziyarette konuşan Vali Yılmaz, Türk milletinin bayrak sevgisine vurgu yaptı. "Moto kurye Gülten Yeşil kardeşimizi valiliğimize davet ettim. Gülten'le gurur duyuyoruz" diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Motoruyla yolda giderken şanlı bayrağımızın yerde olduğunu görüyor ve koşarak bayrağımızı alıyor. Bedeli çok ağır ödenmiş olan bu şanlı bayrağa ve vatanımıza duyduğumuz sevda, hepimizin ve milletimizin olmazsa olmazıdır. Bu hassasiyeti Gülten'de tekrar görmek, başta Eskişehir olmak üzere tüm ülke olarak bizleri gerçekten gururlandırdı."

Bayrak ve vatan sevgisinin milletin özünde olan bir duygu olduğunu söyleyen Yılmaz, "Gülten'i tebrik ediyorum, yaptığı şey gerçekten gurur verici" dedi.

"Gönlüm el vermedi"

Kurye Gülten Yeşil ise olay anını şu sözlerle anlattı: "Kurye olarak çalışıyorum. Paket teslim etmeye gittiğim sırada bayrağımızı yerde gördüm. Olması gereken yerde olduğunu düşündüğüm için bayrağı yerden aldım; şu an evimde, güzel bir konumda dalgalanıyor."

Yeşil, "Gönlüm el vermedi. Bayrağı motorun kasasına koydum; vardiyam bitince de evime gidip astım" ifadelerini kullandı. Vali Yılmaz'ın, yaptığı davranışın inceliği ve asaleti dolayısıyla kendisine tekrar teşekkür ettiğini de aktardı.

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