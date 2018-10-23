Eskişehir’de ata çarpan bu araçtan sağ çıktı

Eskişehir'de yaşanan inanılmaz kaza ile karşı karşıya kalan 31 yaşındaki sürücü, aracı kullanılamaz hale gelirken olaydan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Serkan Kazıklı, geçen cumartesi günü Çevre Yolunda seyrettiği aracının önüne birden bire başıboş bir at çıktı. Kazıklı, önüne fırlayan ata aracı ile çarparak kaza yaptı. Kaza sonrasında at telef olurken, Kazıklı ise hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu. Kazanın ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kazıklı taburcu oldu.

"MİLLETİN CANI YANIP DURMASIN"

Kazanın ardından konuşan Kazıklı, “Cumartesi günü sabah 06.30'da işe gidiyordum. Hava sisliydi. At birden önüme çıktı otogarın önünde. Başıboştu. Ata çarptım. Gördüğümde fren mesafesi çok kısaydı. Ata çarparak orta refüje çıktım. Emniyet kemerim takılıydı Allah'tan. Emniyet kemeri hayatımı kurtardı. Emniyet kemerinin faydasını gördüm orada. Bu şekilde otogarın orada, 71 Evler’de, Emek Mahallesi tarafından başıboş atlar gezip duruyor. Bizim canımız yandı. Bizden sonra bir servisçinin daha canı yanmış. Orada da iki kişi yaralanmış. Yazık günah. Milletin canı yanıp duramasın. Belediyemiz artık bunları toplasın, bir şey yapsın. Halimi görüyorsunuz işte. Allah daha beterinden korudu” şeklinde konuştu.

"ATIN SAHİBİNDEN VE BUNU TOPLAMAYAN BELEDİYEDEN ŞİKAYETÇİ OLDUM"



Yüzünün birçok yerinde dikiş olduğunu belirten Kazıklı, belediyeden ve atın sahibinden şikayetçi olduğunu aktardı. Kazıklı, “Şimdi hayvan severler var. Biz de hayvan seviyoruz, ama yapalım büyük bir baraka ve hayvanları oraya toplayalım. Hayvanını sevecek adam gitsin orada sevsin. Neden sokakta? Neden başıboş? Yazık günah değil mi? Bu haldeyim. Evde çoluk çocuk perişan. Herkes perişan yani. Yazık günah değil mi? Herkesin canı yanıyor. At telef oldu. Günah. Alnımda dikişler var. Kulağımın arkası dikiş, yanağım dikiş, dişim kırılmış kaza anında. Allah'a şükür bir yerimde kırık falan yok. İyiyim yine. Kimsenin canı keşke yanmasaydı bu zaman kadar. Gerek yok. Cumartesi gününden bu yana çektiğim acıları bir ben, bir de Allah biliyor. Karakolda vermiş olduğum ifadede atın sahibi ile konuşmuşlar. Atlarda çip olduğunu söylediler. Atın sahibinden ve bunu toplamayan belediyeden şikayetçi oldum. İnşallah ilerleyen zamanda bunların ne olduğunu göreceğiz” dedi.