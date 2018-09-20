THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Eskişehir'de 90 bin TL'yi yatıracaktı, polis son anda engelledi

Kendisini telefonla arayıp polis olduklarını söyleyen kişilerin verdikleri banka hesabına 90 bin lira yatırmak isteyen Fikri A.'yı, polisler dolandırılmaktan kurtardı.

20 Eylül 2018 Perşembe 18:08
Eskişehir'de 90 bin TL'yi yatıracaktı, polis son anda engelledi

Cep telefonundan Fikri A.'yı arayan kimliği belirsiz bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, "Kimlik bilgileriniz FETÖ terör örgütünün eline geçmiş. Bu örgüte yönelik operasyon düzenleyeceğiz. Paranızı belirttiğimiz hesaba havale edin" dedi.

Görüşmenin ardından Fikri A. evinden çıkıp kent merkezindeki banka şubesine gitti. Durumun farkına varan Fikri A.'nın yakınları, 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi.

Polis ekipleri, Fikri A.'nın hesabının bulunduğu ve gidebileceği banka şubelerini kontrol etti. Ekipler Fikri A.'yı bir banka şubesinde kendisini arayan dolandırıcıların verdiği hesaba 90 in lira para yatırmak üzereyken buldu.

Ekiplerin uyarısı üzerine Fikri A. parayı yatırmadı. Polis, telefon dolandırıcılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 18:08
  1. Eskişehir
  2. polis
  3. Telefon
  4. dolandırıcılık
  5. ekipler
  6. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan liginde bir ilk! Dev maça Fin hakem Gestranius
    1. Yunanistan liginde bir ilk! Dev maça..
    2. İtalya'da katolik papaza çocuğa cinsel..
    3. İstanbul'da Azeri ortaklar..
    4. Dolar değer kaybetme sürecinde
    5. Antalya'da bankada büyük vurgun! 15..
    6. Kahramanmaraş'ta av tüfekli şaka..
    7. Antalya'da yaşlı adam indiği otobüsün..
    8. Kırıkkale'de veli kavgasını ayıran..
    9. Kozalak toplarken elektrik akımına..
    10. http://www.milliyet.com.tr/af-orgutu-s..
    11. İndiği otobüsün altında kalarak ağır..
    12. Beklenen Marmara Depremi'nin büyüklüğü..
    13. İran'dan Amerika çıkışı! Alaya alıyorlar
    14. Eskişehir'de 90 bin TL'yi yatıracaktı,..
    15. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    16. UEFA'dan flaş karar! Galatasaray...
    17. UEFA'dan flaş karar! Galatasaray'ı..
    18. Kayseri'de DEAŞ operasyonu! 2 tutuklama
    19. Uluslararası Af Örgütü: Sisi, Mısır'ı..
    20. Arkadaşını av tüfeğiyle korkutmak..
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü