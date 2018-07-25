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Eskişehir'de 8 FETÖ şüphelisi enselendi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:30
Eskişehir'de 8 FETÖ şüphelisi enselendi

 Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla  haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliyi yakalamak için örgüt üyelerince  "gaybubet" olarak adlandırılan 5 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında "ByLock" kullanıcısı, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı  Eskişehir yapılanmasında subaylardan sorumlu sözde imamın da bulunduğu 8 şüpheli  toplantı yaparken yakalandı.

Hücre evlerinde yapılan aramada ilaç kutularına gizlenmiş örgüte ait  yüklü miktarda para, çok sayıda dijital materyal ile sahte kimlik ve ehliyet ele  geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.D. ve F.A. emniyetteki sorgularının  ardından İzmir ve Ankara'ya gönderildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan  Y, Ahmet G, Ferdi D. ve Hatice C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.K. ve  A.İ'nin ise sorguları devam ediyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:30
  1. İzmir
  2. Eskişehir
  3. Ankara
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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