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Aktüel Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası
Aktüel

Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-19 10:09:09 -
Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, terör örgütünün sözde askeri yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Muhammet Vahdet E. ile avukatı hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Muhammet Vahdet E'yi "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Aynı mahkemede görülen başka bir davada ise FETÖ yapılanması içinde olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Davut S de 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

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