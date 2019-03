Eskişehir yerel seçim sonuçları 2019 Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları | Eskişehir ve ilçeleri yerel seçim sonuçları

Eskişehir’de Cumhur ittifakı ile Millet ittifakı adayı yarışmakta. Eskişehir Cumhur ittifakı, Millet ittifakı oy oranları. Eskişehir seçim sonuçları 2019, Eskişehir 2019 yerel seçim sonuçları dakika dakika burada. Eskişehir ilçeleri ve beldelerine ait 31 Mart yerel seçim sonuçları son dakika. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Eskişehir yerel seçim son dakika sonuçları merak ediliyordu. 2019 yerel seçimlerde Eskişehir’de hangi parti kazandı? CHP’nin Eskişehir Büyükşehir belediye başkan adayları Yılmaz Büyükerşenile Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayı Burhan Sakallı’nın kıyasıya yarıştığı Eskişehir 2019 yerel seçim sonuçlarına göre Eskişehir büyükşehiri kim kazandı? 2019 Tepebaşı yerel seçim sonuçları, Eskişehir Odunpazarı ilçesi seçim sonuçları 2019, Odunpazarı belediyesi seçim sonuçları 2019, Sivrihisar yerel seçim sonuçları 2019 son dakika. İşte Eskişehir ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için seçmenler sandık başında. 57 milyon seçmen yarın 194 bin 390 sandıkta tercihini ortaya koyacak. Bu seçimde sadece büyükşehir, il, ilçe, belde ve köyleri yönetecek isimler değil aynı zamanda Türkiye’nin bekası oylanacak. Bebek katili eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP seçimlere başta İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok il ve ilçelerde CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin (Millet ittifakı) adaylarını destekleme kararı verdi. Terör partisi HDP ise buna karşılık belediye meclis üyesi listelerinde Kandil’den gelen talimatlar doğrultusunda HDP/PKK'lı isimlere listelerde yer verdi. Millet ittifakının belediye meclis üyesi listelerinde CHP 229, Saadet Partisi 82, İYİ Parti ise terörle ilgili kaydı olan 29 ismi yer aldı. Bu ve bunun gibi tablolar kamuoyunun gözü önünde olmasına rağmen hem CHP, hem İYİ Parti hem de Saadet Partisi, HDP ile yapılan ittifakı kabul etmedi. İşte kirli ittifakların yapıldığı bir ortamda vatandaş sandık başına gitti.

Eskişehir ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 son dakika

YSK Eskişehir seçim sonuçları. AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. YSK Eskişehir büyükşehir yerel seçim sonuçları 2019. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı.

Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Eskişehir Büyükşehir belediye başkan adayı Burhan Sakallı (Cumhur İttifakı),

CHP Eskişehir Büyükşehir belediye başkan adayı Yılmaz Büyükerşen

Saadet Partisi Eskişehir Büyükşehir belediye başkan adayı Levent Baştürk,

Vatan Partisi Eskişehir Büyükşehir belediye başkan adayı Raif Eşkinat oldu.

Eskişehir AK Parti ilçe belediye başkan adayları

AK Parti Odunpazarı belediye başkan adayı Volkan Doğan,

AK Parti Tepebaşı belediye başkan adayı Hasan Tuç,

AK Parti Sivrihisar belediye başkan adayı Hamid Yüzügüllü,

AK Parti Seyitgazi belediye başkan adayı Hasan Kalın,

AK Parti Sarıcakaya belediye başkan adayı Hüseyin Çam,

AK Parti Mihalıççık belediye başkan adayı Ali Yörük,

AK Parti Mihalgazi belediye başkan adayı Zeynep Akgün,

AK Parti Mahmudiye belediye başkan adayı Mustafa Arslan,

AK Parti İnönü belediye başkan adayı Kadir Bozkurt,

AK Parti Han belediye başkan adayı Vedat Çeliker,

AK Parti Günyüzü belediye başkan adayı Menderes Durgut,

AK Parti Çifteler belediye başkan adayı Kadir Bıyık,

AK Parti Beylikova belediye başkan adayı Özkan Alp

AK Parti Alpu-Rafet Demirtaş

CHP Eskişehir ilçe belediye başkan adayları

CHP Eskişehir belediye başkan adayı Alpu Gürbüz Güller

CHP Eskişehir Çifteler belediye başkan adayı Zehra Konakçı

CHP Eskişehir İnönü belediye başkan adayı İsmail Karaköse

CHP Eskişehir Mihalıççık belediye başkan adayı Haydar Çorum

CHP Eskişehir Seyitgazi belediye başkan adayı Uğur Tepe

CHP Eskişehir Sivrihisar belediye başkan adayı Habil Dökmeci

İYİ Parti Eskişehir ilçe belediye başkan adayları

İYİ Parti Eskişehir Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Serdar Ulucan

İYİ Parti Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Çantaş

İYİ Parti Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Aday Salih Karabacak

Eskişehir 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Yılmaz Büyükerşen% 45.3

AK Parti adayı Harun Karacan % 39.1

MHP adayı Kadir Çalışıcı % 11.2

Eskişehir 2018 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 38.8

CHP % 32.3

İYİ Parti % 13.2

MHP % 9.9

HDP % 4.3

Eskişehir’de ne kadar seçmen oy kullanacak?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde oy kullanacak Eskişehirli seçmen sayısı belli oldu. Kent merkezinde 564 bin 74, il genelinde ise 651 bin 356 seçmen, belediye başkanlarını belirleyecek. Odunpazarı’nda 297,499 Tepebaşında ise 266 bin 575 seçmen sandık başına gidecek. Odunpazarı Bölgesi’ne 919 sandık kurulurken, Tepebaşı’na ise 831 sandık kurulacak. İl genelinde ise toplam 2 bin 225 sandık kurulacak.

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.