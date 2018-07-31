Eskişehir yağmura teslim oldu

Son haftalarda olduğu gibi bugün de yağmur Eskişehir’de etkili oldu. Öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış birçok noktada etkili oldu. Hazırlıklı vatandaşlar şemsiyeleri ile yollarına devam ederken, hazırlıksız yakalananlar saçakların altında bekledi. Yağış nedeniyle oluşan su birikintileri esnaf tarafından temizlenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre önümüzdeki günlerde Eskişehir’de yağış beklenmiyor.