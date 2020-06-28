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Aktüel

Eskişehir ve Çanakkale'de "YKS'de ikinci gün" heyecanı

Yeniakit Publisher
2020-06-28 11:22:56 -
Eskişehir ve Çanakkale'de "YKS'de ikinci gün" heyecanı

ESKİŞEHİR/ÇANAKKALE (AA) - Eskişehir ve Çanakkale'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki fakülte binalarının yanı sıra kent merkezindeki okullara gelen öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi.

Aileleriyle vedalaşan öğrenciler, sınava girmeden önce el dezenfektanı kullandı ve verilen yedek maske ile maskesini değiştirdi.

Sınav görevlilerinin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından öğrenciler salona geçti.

Aileler de çocuklarını sınava girdikleri bina önünde bekledi. Bazı veliler çocuklarını beklerken Kur'an-ı Kerim okudu. Dışarıda zaman zaman yoğunluk oluşunca, polis ekipleri sosyal mesafe kuralı konusunda aileleri uyardı.

- Çanakkale

Çanakkale'de de üniversite adayları, AYT için okullara alındı.

Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyup maskelerini takarak sınav salonlarındaki yerlerine oturdu.

Üniversite adaylarının yakınları ise okul dışında bekledi.

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