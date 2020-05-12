Eskişehir Şeker Fabrikası hububat ve ayçiçeği de alacak

ESKİŞEHİR (AA) - Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası, üreticilerle, şeker pancarının yanı sıra mısır, arpa, buğday ve ayçiçeği için üretim anlaşması yapacak.

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdür Vekili Ahmet Olak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Şeker'in hububat ve ayçiçeği üretiminde de çiftçinin yanında olacağını söyledi.

Çiftçinin alım garantisiyle kredisiz, faizsiz ve kefilsiz ürün yetiştireceğini belirten Olak, şöyle konuştu:

"Çiftçimiz bizden alacağı destekle üretim yapabilecek. Üreticilerimiz ürünlerini anlaşma yaptığımız lisanslı depolara teslim edecek. Burada şeker pancarı ekmiş ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olan üreticilerimize öncelik vereceğiz ancak diğer çiftçilerimiz de bize rahatlıkla alım konusunda başvurabilir. Toprak Mahsulleri Ofisimizin verdiği fiyatın yüzde 2 üzerinde alım yapacağız. Üretici ürününü teslim ettikten 5 gün sonra parasını ödeyeceğiz. Yeter ki üreticilerimizin tarlası boş kalmasın."