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Eskişehir narkotik polisinden dev bir operasyon daha

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Özel Harekât Timlerinin de katıldığı 120 polisin 13 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

05 Eylül 2019 Perşembe 18:01
Eskişehir narkotik polisinden dev bir operasyon daha

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Özel Harekât Timlerinin de katıldığı 120 polisin 13 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gerçekleşen tüm planlı operasyonlarda farklı türlerde binlerce hap, 2 adet tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ’Sokak satıcılarına’ yönelik yapılan planlı operasyonda toplam 13 adrese operasyon düzenlendi. 3 Eylül tarihinde başlatılan, Özel Harekât Timlerinin de dâhil olduğu drone destekli toplam 120 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli şahıs, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu kapsamında yakalandı. 2 şüpheli yapılan işlemler ardından serbest bırakılarak, 10 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında önceki tarihlerde içici konumundaki 20 şahsa yasal işlem yapıldı.


Ayrıca Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, öncelikle gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması maksadıyla, yapılan eş zamanlı operasyon dâhil soruşturma kapsamında icra edilen tüm planlı çalışmada; 9 bin 182 adet Gerica (sentetik ecza), 2 bin 803 adet Regapen (sentetik ecza), bin 27 adet Lyrica (sentetik ecza), 168 adet Prelica (sentetik ecza), 56 adet Symra (sentetik ecza), 32 adet ibaresiz sentetik ecza, 16 adet Ecstacy uyuşturucu hap, 9 adet Akineton (sentetik ecza), 2 adet Diazepam (sentetik ecza), 4,83 gram Skunk, 0,32 gram toz esrar, 1 adet tabanca ve 22 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve 30 adet kurusıkı fişek, 1 adet Pompalı Tüfek ve 28 adet kartuş ele geçirildi.


Öte yandan gözaltında bulunan 10 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 18:01
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