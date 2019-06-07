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Eskişehir lise taban puanları 2019 Eskişehir lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Eskişehir lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

07 Haziran 2019 Cuma 08:13
Eskişehir lise taban puanları 2019 Eskişehir lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Eskişehir lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Karaman liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. Bozüyük fen lisesi taban puanı, Eskişehir adrese dayalı liseler, 19 Mayıs anadolu lisesi taban puanı, Eskişehir sağlık meslek lisesi puanları. Eskişehir fen liseleri, Eskişehir beylikova fen lisesi. İşte Eskişehir lise yüzdelik dilimleri 2019.

ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi taban puanları

TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi taban puanları

TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

ODUNPAZARI / Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

SİVRİHİSAR / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi taban puanları

TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

TEPEBAŞI / Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi taban puanları

ODUNPAZARI / Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi taban puanları

BEYLİKOVA / Beylikova Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

ODUNPAZARI / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

TEPEBAŞI / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

TEPEBAŞI / Cevat Ülger Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 08:13
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  18. Eskişehir liselerin en küçük puanları 2018
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  20. 2018 2019 Eskişehir Liselerinin Taban ve Tavan Puanları
  21. Eskişehir Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  22. Eskişehir Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  23. Eskişehir Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  24. Eskişehir İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  25. Eskişehir Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  26. Eskişehir Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
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  30. Eskişehir Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
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