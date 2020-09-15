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Yaşam Eskişehir hava durumu
Yaşam

Eskişehir hava durumu

Eskişehir hava durumu, Eskişehir 5 günlük hava tahmini, Eskişehir haftalık hava durumu, Eskişehir saatlik hava durumu…

Yeniakit Publisher
2020-09-15 23:50:00 -
Eskişehir hava durumu

Eskişehir’de yaşayanlar Eskişehir saatlik, haftalık hava durumunu sorguluyorlar. Eskişehir iklim özellikleri ve Eskişehir güncel hava durumu bilgisi haberimizde.

Eskişehir bitki örtüsü nedir?

Eskişehir'in güneyindeki platolarda ve Çifteler Ovası'nda orman yoktur fakat karakteristik step bitkileri yer alır. Sarısu Porsuk Vadisi'nin bitki örtüsünü, yumak, yavşan ve kekik vardır. Porsuk ve Keskin Dereleri'nin kenarlarındaki bitki örtüsü ise, söğütler, kavaklar, karaağaçlar ve koruluklardan meydana gelir.

Eskişehir, coğrafi şartları, yükseltileri, yeryüzü şekilleri, denize olan uzaklığı gibi sebeplerden dolayı kara iklimi özelliği hakimdir. Bir taraftan da Ege ve Marmara bölgelerine yakın olması nedeniyle bu bölgeler ikliminin özelliklerini taşır.

Eskişehir hava durumu

Eskişehir hava durumu genellikle kışlar parçalı bulutlu, kar yağışlı, baharlar orta derecede yağışlı ve yazlar ise az bulutlu etkilidir.

Yıllık sıcaklğın ortalaması 10.9° olur. Aylık ortalamaya göre yılın en soğuk ayı, -2° ile ocak ayındadır. Keskin soğuğuyla bilinen Eskişehir’de Aralık’ın ortalarından, şubat’a kadar çok soğuk günler ve don olayları yaşanmaktadır. -10° ile -25° arasında değişen derecelere rastlanabilir. Fakat ocak ayı içinde 10° ile 15° lik ılık günler de geçirilir. Mart ayında daha çok don olayına rastlanır. Baharın ikinci yarısında maksimum sıcaklık, 20° den fazla olur.

Haziran, temmuz ve ağustos aylarında en sıcak günler yaşanır. En düşük sıcaklık 10° - 15° dir Temmuz ayının ikinci yansı ile ağustos ayının ilk yansında en yüksek sıcaklık, 30° - 40° arasında değişmektedir.

Eskişehir günlük hava durumu

Eskişehir haftalık hava durumu

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