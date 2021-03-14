  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmazlar kiraya verilecek
Ekonomi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmazlar kiraya verilecek

Belmar Belde Marketleri Pazarlama Turizm, Eğlence, Sanat ve Ticaret Merkezleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mülkiyeti Eskişehir Büyükşehir Belediyesine; işletme hakkı şirkete ait olan gayrimenkulleri 3 yıl süreliğine açık artırma ile kiraya verecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 13:50:00 -
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmazlar kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kiraya verme ihalesi 23.03.2021 tarih ve saat 10:00 Belmar Ltd.Şti.Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İstekliler şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte ihale gün ve saatinde Belmar Ltd.Şti.Toplantı Salonunda (Eski bağlar Mahallesi Gençlik Merkezi Sokak No:2/1 Tepebaşı/ Eskişehir) adresinde hazır bulunmaları gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki dost ülke arasında sorun son buluyor! Tepeyi vermeye hazırlar
Dünya

İki dost ülke arasında sorun son buluyor! Tepeyi vermeye hazırlar

Kırgızistan, Özbekistan'la aralarındaki tartışmalı sınır noktalarının 3 ay içinde çözüme kavuşturulması konusunda anlaştıklarını duyurdu. ..
Mısır'dan Türkiye'ye tepki çeken şart
Dünya

Mısır'dan Türkiye'ye tepki çeken şart

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan ile masaya oturan Mısır'ın Türkiye ile anlaşma konusunda temkinli olduğu belirtilirken yine akılalmaz bir çağ..
Alman gazetesinde skandal Türkiye yazısı
Gündem

Alman gazetesinde skandal Türkiye yazısı

Süddeutsche Zeitung adlı Almanya'da yayın yapan gazetede Von Tomas Avenarius tarafından yazılan bir makalede, “Türkiye’ye haddini bildirmeni..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay