Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmazlar kiraya verilecek
Belmar Belde Marketleri Pazarlama Turizm, Eğlence, Sanat ve Ticaret Merkezleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mülkiyeti Eskişehir Büyükşehir Belediyesine; işletme hakkı şirkete ait olan gayrimenkulleri 3 yıl süreliğine açık artırma ile kiraya verecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kiraya verme ihalesi 23.03.2021 tarih ve saat 10:00 Belmar Ltd.Şti.Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.
İstekliler şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte ihale gün ve saatinde Belmar Ltd.Şti.Toplantı Salonunda (Eski bağlar Mahallesi Gençlik Merkezi Sokak No:2/1 Tepebaşı/ Eskişehir) adresinde hazır bulunmaları gerekiyor.
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