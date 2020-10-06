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Aktüel Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor
Aktüel

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-06 22:36:23 -
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor

BURSA (AA) - Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te, hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 4 kentin, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile 2 gün sürecek serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği öngörülüyor.

Yağışlı sistemle birlikte bölgede sıcaklıların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güney batıdan (lodos) perşembe ve cuma günü yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Yağışlı sistemin, cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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