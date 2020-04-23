Eskişehir balkonlara akın etti

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde karşılayan Eskişehir halkı, balkonlarında hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu.

Korona virüs (Covid-19) salgını tüm dünyada etkisini devam ettirirken, Türkiye’de buruk bir güne neden oldu. Türk milleti için önemli günler arasında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, bu yıl sokağa çıkma kısıtlamasıyla evlerden kutlandı. Halk, balkon ve pencerelerini Türk bayrakları ile donatırken, bu coşkuyu dışarıya çıkamasa bile evlerinden yaşadı.

Tüm gün çeşitli kutlama etkinlikleriyle devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Çocuklar unutmayın, 21.00’da evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklâl Marşı’mızı okuyacağız” çağrısıyla Eskişehir’de 7’den 70’e herkes saat 21.00 itibariyle balkonlarına çıktı. Türk bayrakları ve balonlarla süslü balkonlarda aile fertleriyle çıkan insanlar, tüm kentle aynı anda İstiklal Marşını okudu. Duygu dolu anların yaşandığı dakikalarda, marşın okunması sonrası adeta alkış tufanı koptu.

“Çok büyük ve çok coşkulu bir duygu, çok mutlu oldum”

Duygularını dile getiren Mehmet Çıtak isimli bir vatandaş, “Aslında hazırlıksız yakalandık. Korona virüs nedeniyle pek hazırlık yapamadık. Sitemizin bahçesindeki çimlerimize 23 Nisan kutlu olsun yazdık. Yukarıdan çok güzel görünüyor. Onun yanında ışıklandırmalar yaparak komşularımızla seferber olduk. Hep birlikte coşkulu bir şekilde bayramımızı kutluyoruz. Çok büyük ve çok coşkulu bir duygu, çok mutlu oldum. 23 Nisan’ı bu sene 100. yılında kutladık, nice 100 yıllara” dedi.

Öte yandan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ta saat tam 21.00’da ailesi ile birlikte evlerinin balkonuna çıkarak İstiklal Marşını okudu.