Eskişehir AÜ öğrencin yanında: Burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlendi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde karşılıksız burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenirken, Rektör Fuat Erdal “Dünyanın en büyük eğitim ailesinin bir üyesi olduğunuzu hiçbir zaman unutmayın” dedi.

2020-2021 eğitim-öğretim döneminde Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’ın girişimleri ile bir ilke imza atarak aday öğrencilere birçok farklı kategoride karşılıksız burs olanağı sunan Anadolu Üniversitesi, 2023-2024 akademik döneminde de öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor.

6 kategoride onlarca karşılıksız burs imkânı Anadolu Üniversitesi'nde

Toplam altı farklı kategoriye ulaşan Eğitimi Destekleme Vakfı Anadolu Üniversitesi bursları çerçevesinde öğrencilere Anadolu Üniversitesi Rezidansı’nda eğitim-öğretim hayatı boyunca ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz kafeterya/yemek hizmetlerinden yararlanma ve nakdî destek gibi burs olanakları sağlanıyor. Bu imkanların yanı sıra özel yetenek sınavındaki başarıların esas alındığı “Anadolu Sanata Destek” bursları ile öğrencilere başta Venedik Bienali, Berlin Filarmoni Orkestrası Konseri, Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivali olmak üzere birçok uluslararası sanat organizasyonuna 15 bin liraya kadar katılım desteği de sağlanıyor.



Başarılı öğrenciler yine Anadolu Üniversitesini tercih etti

Bu yıl YKS Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puan türlerinden elde edilen yerleştirme puanı sıralamasına göre başarılı öğrenciler Anadolu Üniversitesinin farklı kategorilerde sunduğu burs imkânlarından yararlanmaya hak kazandı. Özel yetenek sınavı başarı sıralamasına göre verilecek olan Anadolu Sanata Destek burslarını kazanan öğrenciler ise kayıtların sona ermesinden sonra belli olacak. YKS 2023 sonuçlarına göre; sözel puan türünde 150, 406, 712, 795, 861, 925 ve 939’uncu, eşit ağırlık puan türünde bin 910, 3bin 347, 4 bin 578 ve 4 bin 762, dil puan türünde 643 ve 2 bin 636’ıncı ile sayısal puan türünde 6bin 375’inci olan öğrenciler Anadolu Üniversitesi'nin sağladığı burslardan yararlanmaya hak kazandı.

“Dünyanın en büyük eğitim ailesine hoş geldiniz”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal konuya ilişkin yaptığı açıklamada burs kazanan öğrencileri tebrik ederek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Büyük umutlarla başlayacağınız yeni yolculuğunuzda ülkemiz ve insanlık için pek çok güzelliğe katkıda bulanacağınıza, yeni ufuklar açacağınıza inanıyoruz. Anadolu Üniversitesi’nde başarıyı ödüllendirmek bir gelenektir. Siz de artık bu büyük ailenin bir üyesisiniz. Dünyanın en büyük eğitim ailesinin bir üyesi olduğunuzu hiçbir zaman unutmayın. Sizleri kutluyor, başarı ve mutluluğunuzun bir ömür devam etmesini diliyorum.”