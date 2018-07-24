Eskişehir AK Parti il Başkanı olan Zihni Çalışkan kimdir?

Başkan partisinin 11 il başkanlığına atama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama yaptığı iller arasında Eskişehir de vardı. Peki AK Parti Eskişehir il başkanı olan Zihni Çalışkan kimdir?

Av. Zihni Çalışkan, 1973 yılında Bulgaristan’ın Razgrat İli’nde doğmuştur. 1996 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve İstanbul Barosu’nda avukatlık stajını tamamlamıştır. 1997 yılında İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak çalışmaya başlamış, 2002 yılında Eskişehir’de Çalışkan Avukatlık Bürosu’nu kurmuştur. Av.Zihni Çalışkan, avukatlık, hukuk müşavirliği ve sigorta hukuku alanında bilirkişilik yapmaktadır.