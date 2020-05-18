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Eskişehir 637 vatandaşı yurtlarda ağırladı

Korona virüs nedeniyle yurt dışından gelen 637 vatandaş Eskişehir’de bulunan yurtlarda karantina süresini tamamlayarak memleketlerine döndü.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:27:51 -
Eskişehir 637 vatandaşı yurtlarda ağırladı

Korona virüs nedeniyle yurt dışından gelen 637 vatandaş Eskişehir’de bulunan yurtlarda karantina süresini tamamlayarak memleketlerine döndü.


Korona virüs (Covid-19) sebebiyle yurt dışından gelen vatandaşlar 14 günlük karantina süresini yurtlarda geçirdi. Türkiye genelinde yurtlarda misafir edilen vatandaşların 637’si Eskişehir’e getirildi. Umreden gelen 254, Irak’tan gelen 250 ve Pakistan’dan gelen 133 vatandaş, Eskişehir’de iki yurtta 14 günlük karantina sürecini tamamlayarak memleketlerine döndü. Bunun yanı sıra Afyonkarahisar ve Kütahya’da yurtlarda kalan vatandaşların uçakları da Eskişehir Havaalanına indi. Burada kontrolleri yapılan vatandaşlar karantinaya alınacakları yurtlara gönderildi.

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