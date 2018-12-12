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Eskişehir 50 yıllık özlemine kavuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Fuar Kongre Merkezi ile Eskişehir Kitap Fuarı’nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Eskişehir’in 50 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürmek için bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:00
Eskişehir 50 yıllık özlemine kavuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Fuar Kongre Merkezi ile Eskişehir Kitap Fuarı’nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yaptı.

Kentin geniş kapsamlı ilk fuar ve kongre merkezini hizmete sunmanın sevincini yaşadıklarını söyleyen Varank, açılışı yapılan eserlerin kamu-özel sektör işbirliğinin çok somut bir örneği olduğunu belirterek, “Kamu tarafı olarak bakanlığımıza bağlı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı aracılığıyla 10 milyon liralık hibe desteğinde bulunduk. Bu desteklerimizdeki amacımız yurdumuzun dört bir yanındaki potansiyeli harekete geçirerek, bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir kılmak” dedi.

9.3 milyarlık yatırım

Bakan Varank, fuar ve kongre merkezinin karşısındaki Şehir Hastanesinin hasta kabulüne başladığına işaret ederek, şöyle konuştu: “O da şehre büyük katkılar sağlayacak diye umuyorum. İlimiz yatırım teşviklerinden etkin bir şekilde faydalandı. Farklı sektörlerde düzenlenen 466 teşvik belgesiyle 9,3 milyar liralık sabit sermaye yatırımını destekledik. Yine bu yatırımlar sayesinde 15 bin 163 kişiye yeni iş imkanları oluşturduk. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde bugün 125 firma faaliyet gösteriyor. Bakanlığımız bu bölgeye 13,5 milyon liralık ödenek aktardı. Geldiğimiz noktada 320 milyon dolarlık ihracat yapan bir tekno parktan bahsedebiliriz. Yine ilimizde bakanlık desteklerinden faydalanan 19 Ar-Ge merkezi bulunuyor. Bu merkezler hem katma değer üretip hem de nitelikli istihdama katkı açısından Eskişehir ve çevre illerin yeni bir ekosistemine büyük katkı sağlamaktadır.

ETO Başkanı Metin Güler (solda), Varank’a üzerinde ahşap oyma sanatı bulunan bir tablo hediye etti.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 10:00
  1. Bursa
  2. Bilecik
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  4. Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Fuar Kongre Merkezi
  5. Eskişehir Kitap Fuarı
  6. Şehir Hastanesi
  7. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi
  8. ETO Başkanı Metin Güler

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