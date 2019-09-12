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Eski yüzbaşı İETT Genel Müdürlüğü'ne atandı

İstanbul Elektrikli Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü görevine Ahmet Bağış'ın yerine Hamdi Alper Kolukısa getirildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:37
Eski yüzbaşı İETT Genel Müdürlüğü'ne atandı

İstanbul Elektrikli Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü görevine Ahmet Bağış'ın yerine Hamdi Alper Kolukısa atandı.

Görevinden 4 Eylül'de istifa eden Bağış, istifa açıklamasında, "Profesyonel bir yönetim anlayışını umarak kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım İETT Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle verdiğim dilekçeyle ayrılıyorum" demişti. 

Hamdi Alper Kolukısa kimdir?

Hamdi Alper Kolukısa, 1979 yılında Tokat İli Zile ilçesinde doğdu. Atatürk Üniversitesi İktisat Bölümü'nden 2002 yılında mezun olan Kolukısa, Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı sınavı kazarak 2004 yılında Kara Harp Okulu’ndan Teğmen rütbesi ile mezun oldu.

Kolukısa Jandarma Genel Komutanlığı’nda teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri ile görev yaptı. Muğla Valiliği İl Trafik Komisyonu Üyeliğindeki 5 yıllık çalışma süresinin sonunda, 2014 – 2019 yılları arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı görevini yapan Kolukısa, Türkiye Belediyeler Birliği Ulaşım Komisyonu Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği, UKOME ve Mevzuat Komisyonu Başkanlığı görevini yapıyordu.

Kolukısa, Ulaştırma Bakanlığı tarafından sınavla verilen ÜDY ( Ulaşım Üst Düzey Yönetici) Belgesi sahibi.

Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce biliyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:37
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  2. İstanbul Elektrikli Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT)
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