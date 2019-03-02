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Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias: "Türkiye olmazsa hayal kırıklığına uğrayabiliriz"

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Doğu Akdeniz'de enerji alanındaki gelişmelere ilişkin, "Türkiye'nin oradaki ticari gelişmelere katılımını sağlamalıyız. Adil bir şekilde olmalı. Eğer her şeyi kendimize almaya çalışırsak büyük hayal kırıklığına uğrayabiliriz" dedi. Kocias, bulunan gazın transfer edilebileceği yolun da Türkiye olacağına dikkat çekti

02 Mart 2019 Cumartesi 08:15
Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias: "Türkiye olmazsa hayal kırıklığına uğrayabiliriz"

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, bu yıl 4.'sü düzenlenen Delfi Ekonomik Forumu'nda katılımcılara seslendi.
Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerde ABD etkisine değinen Kocias, "ABD'nin, Türk-Yunan ilişkilerinde hakem olmasını bekleyemeyiz. Tabii ki tüm büyük güçlerin bizi çok sevmelerini isterim ama bu imkansız. Amerika ve diğer güçler bölgede istikrar istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias.

AA'da yer alan habere göre Kocias öte yandan, Kıbrıs açıklarında Rum kesiminin doğal gaz arama çalışmalarına ve son gelişmelere ilişkin, oradaki aramaların devam etmesinin ve doğal gazın Avrupa'ya transferinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin bölgedeki rolüne ilişkin ise Kocias, "Türkiye'nin oradaki ticari gelişmelere katılımını sağlamalıyız. Adil bir şekilde olmalı. Eğer her şeyi kendimize almaya çalışırsak büyük hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Bu yüzden Türkiye'yi dahil etmeliyiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 06:39
  1. son dakika
  2. Doğu Akdenizde doğal gaz
  3. Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias
  4. Türkiyede Douğu Akdenizdeki enerji paylaşımında olmalı
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