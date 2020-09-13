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Gündem Eski Yunan bakandan ezber bozan açıklama: Yunanistan Doğu Akdeniz'de Türkiye ile ortak olmalı
Gündem

Eski Yunan bakandan ezber bozan açıklama: Yunanistan Doğu Akdeniz'de Türkiye ile ortak olmalı

Yunanistan Eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye ile ortak olması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 14:54:00 - 2020-09-13 14:55:05

 yeniakit.com.tr 

Yunanistan Eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, katıldığı bir sempozyumda Türkiye-Yunanistan ilişkileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. İki ülke arasında yaşanan gerilim perde arkasında enerji kaynaklarının yattığını söyleyen Kotzias dikkat çeken sözler sarfetti.

Türkiye bölgede çok hızlı ve etkin bir şekilde hareket ettiğini belirten Kotzias, her zaman Avrupa Birliği dostu olan bir Türkiye'den yana olduğunu dile getirdi.

Yunanistan'ın enerji kaynakları konusunda bencil olmaması gerektiğini aktaran Kotzias, Türkiye ile işbirliğinin Yunanistan'a büyük kazançlar sağlayacağını ifade etti.

"Uluslararası ilişkilerde herşey benim, her şey benim kontrolüm altında diyerek bencil olunmamalı. Bu şekilde Yunanistan sorunun parçası olur" diyen eski Yunan bakan Türkiye'nin de Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki çalışmalarda yer alması gerektiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Sorunların çözümü müzakereden geçer. Ancak Yunanistan'daki pek çok insanın yaptığı gibi binlerce millik Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi olmadığını düşünürseniz sadece Meis adasının münhasır ekonomik bölgesinin Doğu Akdeniz'in yüzde 100'ünü aldığını düşünürseniz yanılırsınız. Bu işler böyle olmaz."

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