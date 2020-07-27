Eski vekilden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a küstah teklif!

Eski milletvekili emekli yarbay Tevfik Diker, Ayasofya Camii'nin ibadete açıldığı gün cuma hutbesinde, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" sözleri nedeniyle M. Kemal'i hedef aldığı iddia edilerek organize linç kampanyası başlatılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı düelloya davet etme cüretinde bulunarak bir skandala imza attı. Diker, "Kılıcını kınından çıkarsın, okusun-üflesin Ayasofya'nın önüne gelsin" şeklinde küstah ifadeler kullanarak Erbaş hakkında suç duyurusunda da bulunacağını söyledi.

Diker, "Ali Erbaş’ın kılıcının sağ kısmı haç işaretini andırıyor. Erbaş kılıcını kınından çıkarsın, okusun-üflesin Ayasofya’nın önüne gelsin. Ben bu kılıçtan etkilendim. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde subay olduğum için bana da bir kılıç ve tabanca verildi. Ben de kılıcımla gideyim, dövüşelim. İstediği duayı okusun" diye tepki çeken ifadeler kullandı.