Eski vekilden 'Cumhurbaşkanlığı sistemi' yorumu! "Direksiyonda Erdoğan var ama araba CHP'nin"

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Türkiye’de yönetim modelinin parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmesine rağmen ülkenin halen bir darbe anayasası ile yönetildiğine dikkat çeken eski Kastamonu milletvekillerinden Fethi Acar, “Mevcut anayasanın omurgası, CHP kurultay kararlarıyla anayasa haline getirilen 6 ok zihniyetidir.” dedi.

Direksiyonda Erdoğan var ama araba CHP arabasıdır

Eski Milletvekili Fethi Acar, şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ‘devletin dini islam’dır’ ibaresi vardı biliyorsunuz. 1928’de bunu kaldırdılar, harf inkılabı yaptılar. 1937’de 6 oku anayasaya geçirdiler. Anayasa’da altı okun mevcudiyeti halen devam etmektedir. Mevcut anayasanın ana omurgası 12 Ocak 1959’daki CHP kurultay kararlarıdır. Referandumla direksiyon simidini değiştirebildik. Direksiyonda sayın Erdoğan var ancak ülkeyi yöneten ana aksamda CHP vardır, altı ok vardır. Devlet denen nesne de odur. Bu anayasada millet yoktur. Çözüm, kuvvetler ayrılığı değil de kuvvetler uzlaşması olan ama milletin ürünü olan yeni, sivil, gerçek başkanlık sistemidir. Sivil, behemahal millete ait olan, hamurunu suyunu, her şeyini milletin yoğurduğu sivil bir anayasayla gerçek bir başkanlık sistemine geçmek gerekir.”