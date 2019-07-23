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Eski vekilden 'Cumhurbaşkanlığı sistemi' yorumu! "Direksiyonda Erdoğan var ama araba CHP'nin"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili yeniakit.com.tr’ye konuşan eski Kastamonu Milletvekillerinden Fethi Acar, "Direksiyonda sayın Erdoğan var ancak ülkeyi yöneten ana aksamda CHP vardır, altı ok vardır. Sivil, behemahal millete ait olan, hamurunu, suyunu, her şeyini milletin yoğurduğu sivil bir anayasayla gerçek bir başkanlık sistemine geçmek gerekir." dedi.

23 Temmuz 2019 Salı 16:02

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Türkiye’de yönetim modelinin parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmesine rağmen ülkenin halen bir darbe anayasası ile yönetildiğine dikkat çeken eski Kastamonu milletvekillerinden Fethi Acar, “Mevcut anayasanın omurgası, CHP kurultay kararlarıyla anayasa haline getirilen 6 ok zihniyetidir.” dedi.

Direksiyonda Erdoğan var ama araba CHP arabasıdır

Eski Milletvekili Fethi Acar, şöyle devam etti:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ‘devletin dini islam’dır’ ibaresi vardı biliyorsunuz. 1928’de bunu kaldırdılar, harf inkılabı yaptılar. 1937’de 6 oku anayasaya geçirdiler. Anayasa’da altı okun mevcudiyeti halen devam etmektedir. Mevcut anayasanın ana omurgası 12 Ocak 1959’daki CHP kurultay kararlarıdır. Referandumla direksiyon simidini değiştirebildik. Direksiyonda sayın Erdoğan var ancak ülkeyi yöneten ana aksamda CHP vardır, altı ok vardır. Devlet denen nesne de odur. Bu anayasada millet yoktur. Çözüm, kuvvetler ayrılığı değil de kuvvetler uzlaşması olan ama milletin ürünü olan yeni, sivil, gerçek başkanlık sistemidir. Sivil, behemahal millete ait olan, hamurunu suyunu, her şeyini milletin yoğurduğu sivil bir anayasayla gerçek bir başkanlık sistemine geçmek gerekir.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:02
  1. Kastamonu
  2. parlamenter sistem
  3. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  4. Fethi Acar
  5. CHP
  6. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
  7. harf inkılabı
  8. Recep Tayyip Erdoğan

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