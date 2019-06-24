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Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...

Yeni kurulacak parti için ismi geçen siyasetçilerden olan eski AK Parti milletvekili Selçuk Özdağ, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugünden itibaren siyasette kartlar yeniden karılacak ve yeni siyasi aktörler ortaya çıkacaktır." dedi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:38
Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...

AK Parti eski Milletvekili Selçuk Özdağ, İstanbul seçimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren siyasette kartlar yeniden karılacak ve yeni siyasi aktörler ortaya çıkacaktır." dedi.

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimlerin kuracağı iddia edilen partide görev yapacağı öne sürülen eski AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, seçim sonuçlarının İstanbul ile sınırlı kalmayacağını belirterek, "Bugünden itibaren siyasette kartlar yeniden karılacak ve yeni siyasi aktörler ortaya çıkacaktır" dedi.

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Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 54'ünü alan CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı.

Sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan eski AK Parti Milletvekili Selçuk Özdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni siyasi faktörler ortaya çıkacaktır"

Bu seçimin sonuçları İstanbul ile sınırlı kalmayacaktır. Başka siyasi yansımalarıda olacaktır. Kürt kökenli vatandaşlarınız, kardeşlerimiz oylarının kimsenin tekelinde,cebinde olmadığınıda göstermişlerdir. Artık eski siyaset tarzının vatandaş tarafından rağbet görmediğinin bir yansımasıdır, ifadesidir. Bugünden itibaren siyasette kartlar yeniden karılacak ve yeni siyasi aktörler ortaya çıkacaktır. Bu seçimin en önemli sonuçlarından bir taneside budur.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:38
  1. Manisa
  2. İstanbul
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Abdullah Gül
  5. Selçuk Özdağ

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