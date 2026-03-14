Eski vekil Tevfik Diker: Rapora rağmen hastaneye ödeme yaptım

Manisa eski Milletvekili Tevfik Diker, tedavi gördüğü hastanede emekli milletvekili olmasına ve doktor raporuna rağmen, kendisinden 66 bin TL tahsil edildiğini açıkladı. Diker’in durumu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’a ilettiği ve daha sonra ise konuyu yargıya taşıma kararı verdiği öğrenildi.

“RAPORA RAĞMEN ÖDEME YAPTIM”

Eski milletvekili Tevfik Diker, yaklaşık bir aydır Güven Hastanesi’nde tedavi gördüğünü açıkladı. Diker, taburcu edilirken hastane tarafından kendisine 66 bin TL ödeme yapılması gerektiğinin söylendiğini belirterek bu parayı mecburen ödediğini ifade etti. Diker’in iddiasına göre hastane yönetimi, tedavi giderlerinin TBMM tarafından karşılanmadığını belirterek ödeme talep etti.

Yaşadığı durumu doğrudan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a yazan Diker mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bir aydır Güven Hastanesi’nde tedavideyim. Bugün 15 günlüğüne eve gönderdiler. TBMM ödemiyor diyerek 66 bin TL vermemi istediler, mecburen ödeme yaptım. Rapora rağmen ödeme yapılmasını içime sindiremedim.”

Diker ayrıca maddi durumuna da dikkat çekti:

“Emekli maaşı dışında eşimle birlikte kör kuruş gelirimiz yok. Bir emekli milletvekili olarak ilginize ihtiyacım var.”

SORUN ÇIKINCA HASTANE ÖDEME TALEP ETTİ

Hastanede sorun yaşayan eski milletvekili Diker, doktor imzalı rapora rağmen ödeme talep edilmesine tepki göstererek “Doktor imzalı rapora itibar göstermeyen bir TBMM düzeni” dedi.

KONUYU YARGIYA TAŞIDI

Diker, iddiasına göre TBMM’den herhangi bir dönüş yapılmaması üzerine konuyu yargıya taşıma kararı aldı.